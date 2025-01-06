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«В WTA есть свой Ник Кирьос». Кузнецова высказалась о поведении Коллинз в адрес Швёнтек

«В WTA есть свой Ник Кирьос». Кузнецова высказалась о поведении Коллинз в адрес Швёнтек
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о поведении американки Даниэль Коллинз (11-я ракетка мира, чемпионка четырёх турниров WTA) в отношении пятикратной победительницы мэйджоров польки Иги Швёнтек.

Ранее в теннисной общественности начало расходиться видео, на котором запечатлено недовольное выражение лица Коллинз после рукопожатия со Швёнтек в финале United Cup — 2025. Даниэль решила обыграть этот момент и поставила скриншот из данного видео к себе на аватарку в социальных сетях.

«В женском туре свой Ник Кирьос. Даниэль Коллинз и раньше не особо церемонилась с Игой Швёнтек, а после допингового скандала и вовсе перестала изображать вежливость», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

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