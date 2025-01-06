Зверев: в этом году на Australian Open у мужчин будет новый чемпион

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился своими мыслями касательно Открытого чемпионата Австралии — 2025, который у мужчин пройдёт с 12 по 26 января.

— Какой у тебя прогноз на 2025 год?

— На Australian Open или вообще?

— Australian Open.

— Я думаю, в мужском одиночном разряде будет новый чемпион (произнеся это, Зверев пожал плечами и улыбнулся), — сказал Зверев в видео для пресс-службы турнира.

Лучшим достижением Александра Зверева на Australian Open является полуфинальный раунд. В Мельбурне он добирался до него дважды (в 2020 и 2024 году).