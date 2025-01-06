Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев: в этом году на Australian Open у мужчин будет новый чемпион

Зверев: в этом году на Australian Open у мужчин будет новый чемпион
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился своими мыслями касательно Открытого чемпионата Австралии — 2025, который у мужчин пройдёт с 12 по 26 января.

— Какой у тебя прогноз на 2025 год?
— На Australian Open или вообще?

— Australian Open.
— Я думаю, в мужском одиночном разряде будет новый чемпион (произнеся это, Зверев пожал плечами и улыбнулся), — сказал Зверев в видео для пресс-службы турнира.

Лучшим достижением Александра Зверева на Australian Open является полуфинальный раунд. В Мельбурне он добирался до него дважды (в 2020 и 2024 году).

Материалы по теме
На Australian Open — рекордные призовые. Но всё равно это самый «дешёвый» ТБШ для чемпиона
На Australian Open — рекордные призовые. Но всё равно это самый «дешёвый» ТБШ для чемпиона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android