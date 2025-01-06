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«Был на серьёзной панике». Александр Бублик признался, что ему грозила дисквалификация

«Был на серьёзной панике». Александр Бублик признался, что ему грозила дисквалификация
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33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик признался, что был на грани дисквалификации со стороны ITIA (Международное агентство по профессиональной этике в теннисе) из-за пропусков допинг-тестов.

«У нас есть приложение, в которым мы выбираем время и день для допинг-контроля. Однажды я не поменял адрес дома в Монако на петербургский, и люди пришли в Монако. Можно трижды пропустить допинг-контроль (за год), и так я получил первый пропуск. Отнёсся к этому спокойно — да, ошибся. Потом было такое, что 20 апреля я заявился на турнир в Женеве, который стартовал 25 мая. Мне пришло уведомление, что я получил второй пропуск из-за того, что не предупредил их (допинг-офицеров) об участии в турнире в Женеве. В приложении нужно указывать, где ты будешь играть, а я не был уверен, что выступлю в Женеве, несмотря на то что заявился. Они приравняли это к полноценному пропуску допинг-контроля.

То есть если бы я получил ещё один пропуск, то меня бы дисквалифицировали. Думаю, конкретно меня дисквалифицировали бы по полной. На случай в Женеве я подал апелляцию, ведь мы ещё не заключили контракт с турниром, я не знал, поеду ли и на каких условиях. Поэтому и не указывал. Я бы сделал это за две недели до начала турнира, какая разница? Всё равно во время соревнований они имеют право ловить тебя только сразу после матча. В течение года я был на серьёзной панике, потому что два пропуска — это много. Ещё один — это три года дисквалификации и по факту — конец карьеры», — приводит слова Бублика «Матч ТВ».

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