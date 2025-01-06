Наоми Осака объявила о расставании с рэпером Cordae, от которого у неё дочь

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака объявила о расставании со своим возлюбленным рэпером Cordae, с которым состояла в отношениях с 2019 года.

Отметим, что в июле 2023 года Осака родила от Кордея Амари Данстона (настоящее имя исполнителя) дочь, которую назвали Шай. В своём обращении к фанатам Наоми отметила этот факт.

«Честно говоря, я очень рада, что наши пути пересеклись, потому что моя дочь — моё самое большое благословение, и я смогла многому научиться благодаря нашему совместному опыту», — прокомментировала решение Осака в социальных сетях.