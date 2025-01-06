Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака объявила о расставании с рэпером Cordae, от которого у неё дочь

Наоми Осака объявила о расставании с рэпером Cordae, от которого у неё дочь
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака объявила о расставании со своим возлюбленным рэпером Cordae, с которым состояла в отношениях с 2019 года.

Отметим, что в июле 2023 года Осака родила от Кордея Амари Данстона (настоящее имя исполнителя) дочь, которую назвали Шай. В своём обращении к фанатам Наоми отметила этот факт.

«Честно говоря, я очень рада, что наши пути пересеклись, потому что моя дочь — моё самое большое благословение, и я смогла многому научиться благодаря нашему совместному опыту», — прокомментировала решение Осака в социальных сетях.

Материалы по теме
Азаренко и Осака требуют выплаты материнского капитала. Руководство никак не реагирует
Азаренко и Осака требуют выплаты материнского капитала. Руководство никак не реагирует
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android