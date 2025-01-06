Бублик: если анализировать все слова Ника Кирьоса, можно сойти с ума

33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, как относится к тому, что финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос позволяет себе жёсткие публичные высказывания в адрес первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Кирьос — один из немногих представителей ATP-тура, кто открыто критикует и задевает Синнера на фоне его допинг-кейса. Ник даже заявил, что в случае его матча с итальянцем на Открытом чемпионате Австралии — 2025 он «заставит всех людей на трибунах болеть против Синнера».

«Если брать все слова Ника, анализировать их и делать выводы, то можно сойти с ума. Наверное, не согласен [с ним]», — приводит слова Бублика «Матч ТВ».