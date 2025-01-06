Даниэль Коллинз прокомментировала свою недовольную гримасу после рукопожатия со Швёнтек

11-я ракетка мира, чемпионка четырёх турниров WTA американская теннисистка Даниэль Коллинз высказалась о своей резонансной реакции на рукопожатие с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек.

Теннисная общественность отметила недовольное выражение лица Коллинз. Даниэль, по всей видимости, решила обыграть этот момент и поставила скриншот из данного видео к себе на аватарку в социальных сетях.

«Не знаю, заметили ли вы это, ребята, но… Новый год — и та же я. Иногда просто нужно посмеяться над собой», — написала Коллинз в социальных сетях.

Фото: скринщот из трансляции

Напряжение в отношениях Коллинз и Швёнтек, предположительно, началось с Олимпийских игр — 2024. Теннисистки играли между собой в четвертьфинале. Американка снялась по ходу третьего сета из-за травмы и затем заявила, что попросила Швёнтек «не быть неискренней по поводу травмы».