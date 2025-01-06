Джокович заявился на отборочный матч Кубка Дэвиса — 2025 с Данией с Руне в составе

Организаторы Кубка Дэвиса — 2025 опубликовали заявки команд на отборочные матчи в конце января.
Особое внимание стоит уделить поединку сборных Дании и Сербии, который пройдёт с 31 января по 1 февраля в Копенгагене. В его рамках могут сразиться 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и 13-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне. Оба теннисиста попали в заявку соревнований.
Также интересно противостояние сборных Швеции и Австралии, поскольку от последних в заявку на матч попали восьмая ракетка мира Алекс де Минор, Ник Кирьос и Танаси Коккинакис. Эта встреча пройдёт в Стокгольме.
Другие отборочные матчи Кубка Дэвиса — 2025:
Норвегия — Аргентина (30-31 января, сыграют Каспер Рууд и Франсиско Серундоло);
Бельгия — Чили (1-2 февраля);
Канада — Венгрия (1-2 февраля, сыграет Денис Шаповалов);
Австрия — Финляндия (31 января — 1 февраля);
Израиль — Германия (31 января — 1 февраля, составы пока неизвестны);
Япония — Великобритания (31 января — 1 февраля, сыграет Кей Нисикори);
Китайский Тайбэй — США (31 января — 1 февраля);
Чехия — Южная Корея (31 января — 1 февраля, сыграют Иржи Легечка, Томаш Махач);
Швейцария — Испания (1-2 февраля);
Хорватия — Словакия (31 января — 1 февраля);
Франция — Бразилия (1-2 февраля, сыграют Уго Умбер, Артюр Фис, Джованни Мпетчи Перрикар).