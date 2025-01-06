Юлия Путинцева — о грядущем 30-летии: не собираюсь праздновать, кто такое отмечает?

25-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева после уверенной победы на старте турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) пошутила касательно своего грядущего дня рождения. Во вторник, 7 января, Путинцевой исполнится 30 лет.

— У вас завтра день рождения, да ещё и день отдыха. Что будете делать?

— Я не собираюсь праздновать, мне будет 30 лет. Кто отмечает 30 лет? (Смеётся.) Мне всё ещё 29, — сказала Путинцева в послематчевом интервью.

В игре первого круга турнира в Аделаиде Путинцева со счётом 6:2, 6:3 обошла 19-ю ракетку мира из Хорватии Донну Векич. Сегодня, 6 января, Юлия обновила лучший результат в рейтинге WTA в карьере (25-е место).