Янник Синнер высказался о защите титула на Australian Open — 2025
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, какие эмоции испытывает перед защитой титула на Открытом чемпионате Австралии — 2025. В прошлогоднем финале Синнер в пяти сетах обыграл россиянина Даниила Медведева.
Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:45 МСК
4
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 2
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|4
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|6
|6
|6
|
|6
|4
|4
|3
3
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Каждый турнир «Большого шлема» уникален, особенно это чувствуется в начале сезона, потому что теннисисты работают над определёнными областями своей игры, чтобы улучшить её. На ранних стадиях турнира все более свежие, чем в конце сезона, и это осложняет задачу.
Возвращение сюда в качестве защищающегося чемпиона — это хорошее, не сравнимое ни с чем чувство. С нетерпением жду старта турнира, посмотрим, как я с этим справлюсь», — приводит слова Синнера Ubitennis со ссылкой на видео YouTube-канала Australian Open.
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