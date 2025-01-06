Янник Синнер раскрыл суеверие, которому последовал перед стартом Australian Open — 2025

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о проявлении суеверия, которое не стал отрицать по приезде в Мельбурн для защиты титула на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«У меня тот же номер в отеле, что и в прошлом году. Приятно снова оказаться здесь», — приводит слова Синнера Ubitennis со ссылкой на видео YouTube-канала Australian Open.

23-летний Синнер не стал проводить подготовительных турниров перед стартом Australian Open, который пройдёт с 12 по 26 января. Однако Янник примет участие в нескольких выставочных матчах, в частности, с австралийцем Алексеем Попыриным.