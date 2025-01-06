Денис Кудла объявил о завершении карьеры

Американский теннисист Денис Кудла объявил о завершении профессиональной карьеры.

Последним турниром Кудлы стал United Cup — 2025, где команда США завоевала титул. В полуфинале с Чехией Денис вместе с Дезире Кравчик добыл победу в миксте.

«Спасибо, Теннис, эта история подошла к концу. Спасибо всем, кто сделал этот путь особенным для меня, вне зависимости от того, насколько большой или маленькой была эта роль в моей жизни. Буду вечно гордиться каждым воспоминанием. Я и представить себе не мог, что эта жизнь может мне дать и куда она меня приведёт. Светловолосый парень из окрестностей Вашингтона в кепке задом наперёд 16 лет был профессиональным теннисистом! Я всегда буду благодарен [теннису], который я люблю», — написал Кудла в социальных сетях.