Бублик: если бы Тим дал мне по морде за слова про инвалидов, я бы, может, даже не ответил

33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что его больше всего раздражает в поведении соперников непосредственно во время матчей и после.

«За слова про инвалидов Тим мог мне предъявить и спросить с меня, но я потом подошёл к нему сам и сказал: «Слушай, тормози, я говорил это себе». Попытался оправдаться. Он это принял, я с уважением отношусь к его решению. Если бы он дал мне по морде, я бы, может, даже и не ответил. Ведь если бы мне такое сказали, я бы отреагировал по-другому.

Я не люблю, когда человек сделал что-то на корте, максимально тебя вывел медицинскими паузами и всякой этой фигнёй, а потом подошёл и сказал: «Извини, брат, я не хотел». Нет, ты сделал это намеренно. Я не люблю такие вещи, не понимаю их. Мне не о чем говорить с этими людьми и нечего строить в плане отношений. При этом есть ребята, к которым отношусь с огромным уважением и которых могу назвать товарищами, а может, и друзьями», — приводит слова Бублика «Матч ТВ».

Напомним, по ходу стартового матча на US Open — 2023 Бублик встречается с чемпионом US Open — 2020 австрийцем Домиником Тимом. При счёте 3:6, 1:4 (0:40) Александр заявил: «Меня ####### [достало] ### [блин] в карьеру возвращать всяких инвалидов».