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Ник Кирьос заявил об «абсолютной бессмысленности» тестов на допинг в теннисе

Ник Кирьос заявил об «абсолютной бессмысленности» тестов на допинг в теннисе
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Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальных сетях пост, заявив об абсолютной бессмысленности проверок на допинг.

Тем самым, по всей видимости, Кирьос в очередной раз упрекнул чиновников за допинг-кейсы первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и второго номера рейтинга WTA польки Иги Швёнтек.

«Сегодня меня снова рандомно проверили на допинг — уже в четвёртый раз за последние два месяца. И кровь тоже — абсолютно бессмысленно, потому что, даже если у тебя положительный результат, ты всё равно можешь играть», — написал Кирьос, добавив эмодзи «смех до слёз». К посту Ник также приложил фото.

Фото: из личного архива Ник Кирьоса

Фото: из личного архива Ник Кирьоса

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