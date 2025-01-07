Ник Кирьос заявил об «абсолютной бессмысленности» тестов на допинг в теннисе

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальных сетях пост, заявив об абсолютной бессмысленности проверок на допинг.

Тем самым, по всей видимости, Кирьос в очередной раз упрекнул чиновников за допинг-кейсы первой ракетки мира итальянца Янника Синнера и второго номера рейтинга WTA польки Иги Швёнтек.

«Сегодня меня снова рандомно проверили на допинг — уже в четвёртый раз за последние два месяца. И кровь тоже — абсолютно бессмысленно, потому что, даже если у тебя положительный результат, ты всё равно можешь играть», — написал Кирьос, добавив эмодзи «смех до слёз». К посту Ник также приложил фото.

Фото: из личного архива Ник Кирьоса