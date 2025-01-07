Ник Кирьос отреагировал на откровенное интервью Иги Швёнтек о допинг-скандале

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на недавно вышедшее откровенное интервью пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира польки Иги Швёнтек. Кирьос считает слова Швёнтек манипуляцией.

В интервью, в частности, Швёнтек рассказывает, как на её моральное благополучие повлиял допинг-скандал. Кирьос отреагировал конкретно на эту цитату: «Я понятия не имела, что произошло. В самом начале у нас не было надёжного источника. Нам пришлось отправить добавки в лабораторию и ждать. Всё было так хаотично, я не знала, сколько это продлится, — два года, три месяца или ещё сколько-то. Это было действительно тяжело. Я не хочу проходить через это снова».

«Старая карта «Я — жертва». Этот нарратив действительно контролирует теннисный мир — это плохая шутка», — написал Кирьос в социальных сетях.