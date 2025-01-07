Гауфф – о соперничестве со Швёнтек: уже не кажется, что перевес полностью на её стороне

Чемпионка US Open — 2023, третья ракетка мира 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф высказался о конкуренции со второй ракеткой мира представительницей Польши Игой Свёнтек.

«У неё большое преимущество в очных встречах, так что всё зависит от того, сколько раз мы ещё сыграем. Не знаю, смогу ли я догнать её. Но сейчас мне уже не кажется, что перевес полностью на её стороне. В любой день я могу выйти на корт и выиграть, хотя раньше я, возможно, в это не верила.

Я не могу сказать, что теперь буду обыгрывать её каждый раз, когда мы играем, но также не могу сказать, что она будет побеждать меня каждый раз. Но раньше, честно говоря, я чувствовала себя немного побеждённой ещё до начала матча, а теперь нет. Я знаю, что способна на это, и всё зависит от того, как сложится конкретный день. Между нами всё всегда сводится к нескольким ключевым очкам», — приводит слова Гауфф официальный сайт WTA.

Сёнтек ведёт в личных противостояниях с Гауфф со счётом 11-3.

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