Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Хобарте

Российская теннисистка Анна Блинкова с победы стартовала на турнире в Хобарте. В матче первого круга она обыграла американку Бернарду Перу со счётом 7:5, 6:4.
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Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. За это время Блинкова сделала одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету американки три эйса, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18.
В следующем круге Блинкова сыграет с победительницей пары Лулу Сун (Новая Зеландия) – Софья Кенин (США).
Турнир в Хобарте пройдёт с 6 по 11 января. Общий призовой фонд составляет $ 275 тыс. Действующей победительницей турнира является американка Эмма Наварро, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс.
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