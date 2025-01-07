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Анна Блинкова — Бернарду Перу, результат матча 7 января 2025, счет 2:0, турнир в Хобарте

Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Хобарте
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Российская теннисистка Анна Блинкова с победы стартовала на турнире в Хобарте. В матче первого круга она обыграла американку Бернарду Перу со счётом 7:5, 6:4.

Хобарт. 1-й круг
07 января 2025, вторник. 03:05 МСК
Анна Блинкова
75
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Бернарда Пера
70
США
Бернарда Пера
Б. Пера

Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. За это время Блинкова сделала одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету американки три эйса, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18.

В следующем круге Блинкова сыграет с победительницей пары Лулу Сун (Новая Зеландия) – Софья Кенин (США).

Турнир в Хобарте пройдёт с 6 по 11 января. Общий призовой фонд составляет $ 275 тыс. Действующей победительницей турнира является американка Эмма Наварро, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс.

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