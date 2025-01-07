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Анна Калинская — Белинда Бенчич: текстовая онлайн-трансляция турнира в Аделаиде

Анна Калинская — Белинда Бенчич: текстовая онлайн-трансляция турнира в Аделаиде
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Сегодня, 7 января, состоится матч первого круга турнира в Аделаиде, где российская теннисистка Анна Калинская встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич. Ориентировочное начало матча 9:30 мск.

Аделаида (ж). 1-й круг
07 января 2025, вторник. 09:30 МСК
Анна Калинская
14
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Белинда Бенчич
421
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Бенчич. В последний раз они встречались между собой на турнире в Аделаиде в 2023 году.

Турнир в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн.

Действующей победительницей турнира является латвийка Елена Остапенко, которая в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграла россиянку Дарью Касаткину.

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