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Роман Сафиуллин проиграл Мануэлю Гинару на старте турнира в Аделаиде

Роман Сафиуллин проиграл Мануэлю Гинару на старте турнира в Аделаиде
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Сегодня, 7 января, в рамках 1/16 финала турнира категории АТР-250 в Аделаиде проходил матч между 62-й ракеткой мира из России Романом Сафиуллиным и 261-й ракеткой мира Мануэлем Гинаром из Франции. Встреча завершилась в пользу Гинара в трёх сетах со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:1.

Аделаида (м). 1-й круг
07 января 2025, вторник. 03:40 МСК
Мануэль Гинар
261
Франция
Мануэль Гинар
М. Гинар
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 6
6 4 		6 1
         
Роман Сафиуллин
62
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Гинар по ходу матча сделал пять эйсов, допустил 11 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Сафиуллин, в свою очередь, выполнил 13 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре из 10 брейк-пойнтов.

Отметим, что в следующем раунде турнира Мануэль Гинар встретится с представителем США Томми Полом.

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