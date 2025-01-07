Мария Саккари в двух сетах обыграла Линду Носкову на турнире в Аделаиде

Сегодня, 7 января, в рамках 1/16 финала турнира категории WTA-500 в Аделаиде проходил матч между 30-й ракеткой мира из Чехии Линдой Носковой и 32-й ракеткой мира Марией Саккари из Греции. Встреча завершилась в пользу Саккари в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.

Саккари по ходу матча сделала семь эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. Носкова, в свою очередь, выполнила четыре подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

Отметим, что в следующем раунде турнира Саккари встретится с представительницей США Джессикой Пегулой.