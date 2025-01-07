Мария Саккари в двух сетах обыграла Линду Носкову на турнире в Аделаиде
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Сегодня, 7 января, в рамках 1/16 финала турнира категории WTA-500 в Аделаиде проходил матч между 30-й ракеткой мира из Чехии Линдой Носковой и 32-й ракеткой мира Марией Саккари из Греции. Встреча завершилась в пользу Саккари в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.
Аделаида (ж). 1-й круг
07 января 2025, вторник. 05:00 МСК
30
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
32
Мария Саккари
М. Саккари
Саккари по ходу матча сделала семь эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. Носкова, в свою очередь, выполнила четыре подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.
Отметим, что в следующем раунде турнира Саккари встретится с представительницей США Джессикой Пегулой.
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