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Арина Соболенко появилась на обложке январского «Harper’s Bazaar»

Арина Соболенко появилась на обложке январского «Harper’s Bazaar»
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко снялась для обложки январского номера журнала «Harper’s Bazaar».

На фотографиях белорусская спортсменка запечатлена на пляже Австралии в купальнике, поверх которого на одном изображении надета куртка, а на другом — пиджак.

«Арина Соболенко находится на вершине мира», — так гласит надпись на обложке с фотографией Соболенко.

Фото: Соцсети Арины Соболенко

Фото: Соцсети Арины Соболенко

Напомним, в начале января 2025 года Соболенко уже успела выиграть турнир, проходивший в Брисбене, в финале которого белорусская спортсменка обыграла 107-ю ракетку рейтинга, 21-летнюю россиянку Полину Кудерметову со счётом 2:1.

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