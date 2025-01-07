Арина Соболенко появилась на обложке январского «Harper’s Bazaar»

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко снялась для обложки январского номера журнала «Harper’s Bazaar».

На фотографиях белорусская спортсменка запечатлена на пляже Австралии в купальнике, поверх которого на одном изображении надета куртка, а на другом — пиджак.

«Арина Соболенко находится на вершине мира», — так гласит надпись на обложке с фотографией Соболенко.

Фото: Соцсети Арины Соболенко

Фото: Соцсети Арины Соболенко

Напомним, в начале января 2025 года Соболенко уже успела выиграть турнир, проходивший в Брисбене, в финале которого белорусская спортсменка обыграла 107-ю ракетку рейтинга, 21-летнюю россиянку Полину Кудерметову со счётом 2:1.