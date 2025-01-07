Александр Бублик проиграл Кецмановичу в первом круге турнира в Аделаиде
Поделиться
33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл 55-й ракетке рейтинга, сербскому теннисисту Миомиру Кецмановичу в первом круге турнира ATP-250 в Аделаиде со счётом 4:6, 2:6.
Аделаида (м). 1-й круг
07 января 2025, вторник. 05:45 МСК
33
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
55
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Матч продолжался 1 час 3 минуты. Бублик сделал восемь подач навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету его соперника один эйс, четыре двойных ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14. Следующий матч Кецманович проведёт с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.
Напомним, турнир в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 766 290.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 января 2025
-
07:49
-
06:49
-
06:32
-
06:26
-
06:01
-
05:13
-
04:59
-
04:21
-
00:55
-
00:30
- 6 января 2025
-
23:40
-
23:00
-
22:25
-
22:12
-
21:55
-
21:44
-
20:53
-
20:15
-
19:51
-
19:31
-
18:51
-
18:13
-
18:03
-
17:43
-
17:17
-
16:47
-
16:45
-
16:05
-
15:55
-
15:30
-
15:05
-
14:22
-
14:12
-
13:57
-
13:42