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Александр Бублик проиграл Кецмановичу в первом круге турнира в Аделаиде

Александр Бублик проиграл Кецмановичу в первом круге турнира в Аделаиде
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33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл 55-й ракетке рейтинга, сербскому теннисисту Миомиру Кецмановичу в первом круге турнира ATP-250 в Аделаиде со счётом 4:6, 2:6.

Аделаида (м). 1-й круг
07 января 2025, вторник. 05:45 МСК
Александр Бублик
33
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Миомир Кецманович
55
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович

Матч продолжался 1 час 3 минуты. Бублик сделал восемь подач навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету его соперника один эйс, четыре двойных ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14. Следующий матч Кецманович проведёт с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

Напомним, турнир в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 766 290.

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