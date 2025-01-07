Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира в Аделаиде
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26-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла 42-ю ракетку рейтинга, чешскую спортсменку Мари Боузкову в первом круге турнира WTA-500 в Аделаиде со счётом 1:6, 6:4, 6:1.
Аделаида (ж). 1-й круг
07 января 2025, вторник. 05:15 МСК
42
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|1
|
|6
|6
26
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Матч продолжался 2 часа 23 минуты. Самсонова сделала четыре подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Следующий матч Самсонова проведёт с победительницей пары Анна Калинская — Белинда Бенчич.
Напомним, турнир в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 064 510.
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