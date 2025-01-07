57-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла во второй круг квалификации Australian Open — 2025. На старте она обыграла представительницу Швейцарии Сюзан Бандеччи (198-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:5.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Кудерметова выполнила три подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Бандеччи два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Во втором круге квалификации Australian Open — 2025 Полина Кудерметова сыграет с победительницей матча Кристина Младенович (Франция) — Луиза Чирико (США).