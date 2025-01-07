Полина Кудерметова вышла во второй круг квалификации Australian Open — 2025
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57-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла во второй круг квалификации Australian Open — 2025. На старте она обыграла представительницу Швейцарии Сюзан Бандеччи (198-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:5.
Australian Open — квалификация (ж). 1-й круг
07 января 2025, вторник. 07:50 МСК
57
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
198
Сюзан Бандеччи
С. Бандеччи
Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Кудерметова выполнила три подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Бандеччи два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.
Во втором круге квалификации Australian Open — 2025 Полина Кудерметова сыграет с победительницей матча Кристина Младенович (Франция) — Луиза Чирико (США).
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