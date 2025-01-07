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Полина Кудерметова вышла во второй круг квалификации Australian Open — 2025

Полина Кудерметова вышла во второй круг квалификации Australian Open — 2025
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57-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла во второй круг квалификации Australian Open — 2025. На старте она обыграла представительницу Швейцарии Сюзан Бандеччи (198-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:5.

Australian Open — квалификация (ж). 1-й круг
07 января 2025, вторник. 07:50 МСК
Полина Кудерметова
57
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Сюзан Бандеччи
198
Швейцария
Сюзан Бандеччи
С. Бандеччи

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Кудерметова выполнила три подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Бандеччи два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Во втором круге квалификации Australian Open — 2025 Полина Кудерметова сыграет с победительницей матча Кристина Младенович (Франция) — Луиза Чирико (США).

Календарь квалификации Australian Open - 2025
Сетка квалификации Australian Open - 2025
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