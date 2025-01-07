Алина Корнеева уступила Саре Эррани на старте квалификации Australian Open — 2025
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177-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева завершила выступление в квалификации Australian Open — 2025. На старте она уступила представительнице Италии Саре Эррани (107-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 3:6, 3:6.
Australian Open — квалификация (ж). 1-й круг
07 января 2025, вторник. 07:20 МСК
107
Сара Эррани
С. Эррани
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|3
177
Алина Корнеева
А. Корнеева
Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время Корнеева выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Эррани ни одного эйса, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Беларуси первая ракетка мира Арина Соболенко, которая в матче за титул оказалась сильнее китаянки Чжэн Циньвэнь.
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