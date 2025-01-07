Алина Корнеева уступила Саре Эррани на старте квалификации Australian Open — 2025

177-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева завершила выступление в квалификации Australian Open — 2025. На старте она уступила представительнице Италии Саре Эррани (107-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 3:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время Корнеева выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Эррани ни одного эйса, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Беларуси первая ракетка мира Арина Соболенко, которая в матче за титул оказалась сильнее китаянки Чжэн Циньвэнь.