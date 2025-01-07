Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира в Аделаиде, обыграв Синякову
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). На старте соревнований она обыграла чешку Катержину Синякову (46-й номер) со счётом 6:3, 0:6, 6:0.
Аделаида (ж). 1-й круг
07 января 2025, вторник. 07:55 МСК
46
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
1 : 2
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|3
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|6
|0
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|0
|6
13
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Матч продолжался 1 час 42 минуты. За это время Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. На счету Синяковой один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
Во втором круге турнира в Аделаиде Диана Шнайдер сыграет с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой, которая одолела россиянку Анастасию Павлюченкову.
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