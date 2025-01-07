Алибек Качмазов прошёл во второй круг квалификации Australian Open — 2025

Российский теннисист 197-я ракетка мира Алибек Качмазов вышел во второй круг квалификации Australian Open — 2025. Он уверенно обыграл представителя Японии Синтаро Мочизуки (170-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.
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Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Качмазов выполнил шесть подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. На счету японца ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
Во втором круге квалификации Качмазов встретится с Николозом Басилашвили из Грузии. Открытый чемпионат Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В непростом финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.
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