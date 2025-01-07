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Алибек Качмазов прошёл во второй круг квалификации Australian Open — 2025

Алибек Качмазов прошёл во второй круг квалификации Australian Open — 2025
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Российский теннисист 197-я ракетка мира Алибек Качмазов вышел во второй круг квалификации Australian Open — 2025. Он уверенно обыграл представителя Японии Синтаро Мочизуки (170-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

Australian Open — квалификация (м). 1-й круг
07 января 2025, вторник. 03:30 МСК
Алибек Качмазов
197
Россия
Алибек Качмазов
А. Качмазов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 1
         
Синтаро Мочизуки
170
Япония
Синтаро Мочизуки
С. Мочизуки

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Качмазов выполнил шесть подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. На счету японца ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге квалификации Качмазов встретится с Николозом Басилашвили из Грузии. Открытый чемпионат Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В непростом финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.

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