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Серена Уильямс: утром со мной случилась самая сумасшедшая вещь

Серена Уильямс: утром со мной случилась самая сумасшедшая вещь
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс поделилась забавным событием из своей жизни.

«О боже!!! Со мной сегодня утром случилась самая сумасшедшая вещь. Хотите узнать какая? Ну… Я проснулась в хорошем настроении», — написала Уильямс на личной странице в соцсети Х.

Напомним, в конце августа 2023 года Серена во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер. Первую дочь Серены зовут Олимпия.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

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