Варвара Грачёва проиграла Магде Линетт в первом круге турнира в Хобарте

Французская теннисистка 69-я ракетка мира Варвара Грачёва уступила представительнице Польши 38-й ракетке мира Магде Линетт в первом круге турнира категории WTA-250 в Хобарте (Австралия). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 30 минут. За это время Грачёва выполнила одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Линетт два эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Действующей чемпионкой турнира в Хобарте является американка Эмма Наварро. В прошлогоднем финале она обыграла бельгийку Элисе Мертенс.