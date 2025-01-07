Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Варвара Грачёва проиграла Магде Линетт в первом круге турнира в Хобарте

Варвара Грачёва проиграла Магде Линетт в первом круге турнира в Хобарте
Комментарии

Французская теннисистка 69-я ракетка мира Варвара Грачёва уступила представительнице Польши 38-й ракетке мира Магде Линетт в первом круге турнира категории WTA-250 в Хобарте (Австралия). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6.

Хобарт. 1-й круг
07 января 2025, вторник. 06:50 МСК
Варвара Грачёва
69
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		3 6
         
Магда Линетт
38
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Матч продолжался 2 часа 30 минут. За это время Грачёва выполнила одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Линетт два эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Действующей чемпионкой турнира в Хобарте является американка Эмма Наварро. В прошлогоднем финале она обыграла бельгийку Элисе Мертенс.

Материалы по теме
На Australian Open — рекордные призовые. Но всё равно это самый «дешёвый» ТБШ для чемпиона
На Australian Open — рекордные призовые. Но всё равно это самый «дешёвый» ТБШ для чемпиона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android