Варвара Грачёва проиграла Магде Линетт в первом круге турнира в Хобарте
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Французская теннисистка 69-я ракетка мира Варвара Грачёва уступила представительнице Польши 38-й ракетке мира Магде Линетт в первом круге турнира категории WTA-250 в Хобарте (Австралия). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 4:6.
Хобарт. 1-й круг
07 января 2025, вторник. 06:50 МСК
69
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|3
|6
38
Магда Линетт
М. Линетт
Матч продолжался 2 часа 30 минут. За это время Грачёва выполнила одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Линетт два эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.
Действующей чемпионкой турнира в Хобарте является американка Эмма Наварро. В прошлогоднем финале она обыграла бельгийку Элисе Мертенс.
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