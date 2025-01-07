Синнер: прошлый сезон был потрясающим, но он уже прошёл

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился эмоциями от возвращения в Мельбурн, где пройдёт Открытый чемпионат Австралии — 2025.

«Прошлый сезон был потрясающим, но он уже прошёл. Мы в 2025 году. Мы начинаем сезон здесь, в Мельбурне. Это потрясающий город. Многое произошло со мной на корте и за его пределами. Я счастлив вернуться сюда, чтобы играть. Для нас важно попытаться почувствовать корт и темп. Посмотрим, что будет на официальном турнире», — сказал Синнер в интервью на корте после выставочного матча с Алексеем Попыриным.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является Янник Синнер. В непростом финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.