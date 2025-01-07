Анна Калинская призналась, что вдохновляется модными образами Арины Соболенко

14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская назвала свой источник вдохновения в женском туре. Она заявила, что ей нравится стиль первой ракетки мира представительницы Беларуси Арины Соболенко.

Соболенко: кто твой источник вдохновения в моде?

Калинская: может, Коко…

Соболенко: Коко?!

Калинская: нет, конечно, это ты (смеётся).

Напомним, Калинская и Соболенко состоят в агентстве Evolve, запущенном Наоми Осакой и агентом японки Стюартом Дьюгидом.

Компания способствует продвижению теннисистов. Первым клиентом агентства в июне 2022-го стал австралийский теннисист Ник Кирьос, который был клиентом Дьюгида, когда тот ещё работал в IMG. В январе 2023 года контракт с Evolve заключила туниска Онс Жабер.