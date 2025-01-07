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Новак Джокович провёл первую тренировку с Марреем перед стартом Australian Open — 2025

Новак Джокович провёл первую тренировку с Марреем перед стартом Australian Open — 2025
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович провёл первую тренировку в преддверии старта Australian Open — 2025 под руководством своего нового тренера, трёхкратного чемпиона мэйджоров британца Энди Маррея.

«Чемпионат» предлагает посмотреть небольшой ролик с тренировки:

Напомним, в ноябре 2024 года Джокович объявил, что будет работать в тандеме с Марреем в период межсезонья вплоть до окончания Australian Open — 2025. Британца не было с Новаком на первом турнире серба в сезоне в Брисбене. Весной Джокович расстался с Гораном Иванишевичем после пяти лет сотрудничества.

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