Новак Джокович провёл первую тренировку с Марреем перед стартом Australian Open — 2025

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович провёл первую тренировку в преддверии старта Australian Open — 2025 под руководством своего нового тренера, трёхкратного чемпиона мэйджоров британца Энди Маррея.

«Чемпионат» предлагает посмотреть небольшой ролик с тренировки:

Напомним, в ноябре 2024 года Джокович объявил, что будет работать в тандеме с Марреем в период межсезонья вплоть до окончания Australian Open — 2025. Британца не было с Новаком на первом турнире серба в сезоне в Брисбене. Весной Джокович расстался с Гораном Иванишевичем после пяти лет сотрудничества.