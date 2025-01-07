Даниил Медведев представил новую форму для Australian Open — 2025

Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев показал форму, в которой выступит на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

Фото: Lacoste

Фото: Lacoste

В 2024 году Даниил Медведев не выиграл ни одного титула на уровне ATP-тура. Его лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» был выход в финал Australian Open, где он уступил итальянцу Яннику Синнеру. Прошедший сезон россиянин завершил на пятом месте в мировом рейтинге. Новый сезон Медведев начнёт с Открытого чемпионата Австралии — 2025.

Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.