Анна Калинская снялась по ходу матча первого круга с Белиндой Бенчич в Аделаиде
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14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла продолжить матч первого круга на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Она играла со швейцаркой Белиндой Бенчич (421-й номер рейтинга). Бенчич выиграла первый сет со счётом 6:2, повела 1:0 во втором, после чего Калинская снялась.
Аделаида (ж). 1-й круг
07 января 2025, вторник. 10:45 МСК
14
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
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|0
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|1
421
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Общая продолжительность матча составила 49 минут. За это время Калинская не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Бенчич четыре эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге турнира в Аделаиде Бенчич сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.
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