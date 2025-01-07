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Анна Калинская снялась по ходу матча первого круга с Белиндой Бенчич в Аделаиде

Анна Калинская снялась по ходу матча первого круга с Белиндой Бенчич в Аделаиде
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14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла продолжить матч первого круга на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Она играла со швейцаркой Белиндой Бенчич (421-й номер рейтинга). Бенчич выиграла первый сет со счётом 6:2, повела 1:0 во втором, после чего Калинская снялась.

Аделаида (ж). 1-й круг
07 января 2025, вторник. 10:45 МСК
Анна Калинская
14
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
2 		0
6 		1
         
Белинда Бенчич
421
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

Общая продолжительность матча составила 49 минут. За это время Калинская не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Бенчич четыре эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге турнира в Аделаиде Бенчич сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.

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