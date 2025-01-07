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«Не так я хотела победить». Бенчич — о снятии Калинской в Аделаиде

«Не так я хотела победить». Бенчич — о снятии Калинской в Аделаиде
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Бывшая четвёртая ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич высказалась о снятии россиянки Анны Калинской по ходу их очного матча в первом круге на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Анна отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:2, 1:0 в пользу Бенчич.

Аделаида (ж). 1-й круг
07 января 2025, вторник. 10:45 МСК
Анна Калинская
14
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
2 		0
6 		1
         
Белинда Бенчич
421
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

«Желаю Анне всего наилучшего. Надеюсь, она будет готова к Australian Open. Не таким образом я хотела победить, но на корте я чувствовала себя хорошо. Хочу поблагодарить всех за поддержку», — сказала Бенчич в интервью на корте после матча.

Australian Open — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. В прошлом году Калинская дошла до четвертьфинала турнира.

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