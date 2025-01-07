«Не так я хотела победить». Бенчич — о снятии Калинской в Аделаиде
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Бывшая четвёртая ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич высказалась о снятии россиянки Анны Калинской по ходу их очного матча в первом круге на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Анна отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:2, 1:0 в пользу Бенчич.
Аделаида (ж). 1-й круг
07 января 2025, вторник. 10:45 МСК
14
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
Rt
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Белинда Бенчич
Б. Бенчич
«Желаю Анне всего наилучшего. Надеюсь, она будет готова к Australian Open. Не таким образом я хотела победить, но на корте я чувствовала себя хорошо. Хочу поблагодарить всех за поддержку», — сказала Бенчич в интервью на корте после матча.
Australian Open — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. В прошлом году Калинская дошла до четвертьфинала турнира.
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