«Произошло быстрее, чем я ожидала». Белинда Бенчич — о возвращении после родов

Бывшая четвёртая ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич оценила свои ожидания от возвращения после рождения ребёнка. В апреле 2024 года спортсменка впервые стала мамой. В тур теннисистка вернулась в октябре.

«Мои ожидания пока очень низкие. Это один из моих первых турниров после возвращения. Я даже не думала, что буду здесь. Возвращение произошло быстрее, чем я ожидала, но просто хочу наслаждаться. Физически я всё ещё могу работать каждый день и становиться лучше, также работаю над своим теннисом. Никогда не перестаёшь учиться. Надеюсь, смогу снова подняться в рейтинге», — сказала Бенчич в интервью на корте после матча.