Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Произошло быстрее, чем я ожидала». Белинда Бенчич — о возвращении после родов

«Произошло быстрее, чем я ожидала». Белинда Бенчич — о возвращении после родов
Комментарии

Бывшая четвёртая ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич оценила свои ожидания от возвращения после рождения ребёнка. В апреле 2024 года спортсменка впервые стала мамой. В тур теннисистка вернулась в октябре.

«Мои ожидания пока очень низкие. Это один из моих первых турниров после возвращения. Я даже не думала, что буду здесь. Возвращение произошло быстрее, чем я ожидала, но просто хочу наслаждаться. Физически я всё ещё могу работать каждый день и становиться лучше, также работаю над своим теннисом. Никогда не перестаёшь учиться. Надеюсь, смогу снова подняться в рейтинге», — сказала Бенчич в интервью на корте после матча.

Материалы по теме
«Не так я хотела победить». Бенчич — о снятии Калинской в Аделаиде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android