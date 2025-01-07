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Пресс-служба WTA пожелала скорейшего выздоровления Анне Калинской

Пресс-служба WTA пожелала скорейшего выздоровления Анне Калинской
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Пресс-служба WTA обратилась к российской теннисистке 14-й ракетке мира Анне Калинской после матча первого круга на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Спортсменка не смогла продолжить поединок со швейцаркой Белиндой Бенчич (421-й номер рейтинга) из-за плохого самочувствия.

Аделаида (ж). 1-й круг
07 января 2025, вторник. 10:45 МСК
Анна Калинская
14
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
2 		0
6 		1
         
Белинда Бенчич
421
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

«Выздоравливай скорее, Калинская. Бенчич выходит в следующий круг после того, как Анна была вынуждена сняться из-за травмы», — сообщается в официальном аккаунте WTA в социальных сетях.

Во втором круге турнира в Аделаиде Бенчич сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой. Турнир в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн.

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