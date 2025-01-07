Турнир WTA-250 в Хобарте: результаты игрового дня 7 января

Сегодня, 7 января, состоялись матчи второго игрового дня на турнире категории WTA-250 в Хобарте (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. WTA-250. Хобарт (Австралия). 7 января:

Анна Блинкова (Россия) — Бернарда Пера (США) — 7:5, 6:4.

Даяна Ястремская (Украина) — Кэти Волынец (США) — 2:6, 6:4, 6:1.

Лулу Сун (Новая Зеландия) — Софья Кенин (США) — 6:4, 3:6, 3:6.

Варвара Грачёва (Франция) — Магда Линетт (Польша) — 3:6, 6:3, 4:6.

Аманда Анисимова (США) — Дарья Сэвилл (Австралия) — 6:3, 6:3.

Действующей чемпионкой турнира в Хобарте является американка Эмма Наварро. В прошлогоднем финале она обыграла бельгийку Элисе Мертенс.