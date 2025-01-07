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15 тысяч билетов продано на мероприятие «Ночь с Новаком Джоковичем» перед стартом АО-2025

15 тысяч билетов продано на мероприятие «Ночь с Новаком Джоковичем» перед стартом АО-2025
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9 января состоится благотворительное выставочное мероприятие «Ночь с Новаком Джоковичем» (A Night With Novak) в преддверии Australian Open — 2025. Как сообщает сайт турнира, было продано 15 тысяч билетов. Вырученные средства от мероприятия пойдут в несколько благотворительных организаций через Фонд тенниса Австралии.

«Ночь с Новаком» откроется поединком одиночного разряда между Джоковичем и австралийцем Ником Кирьосом. Во втором матче к ним присоединятся китаянка Чжэн Циньвэнь и британец Энди Маррей.

В финальном матче вечера Джокович и Маррей сыграют в парах с теннисистами-колясочниками японцем Токио Одой и австралийцем Диланом Элкоттом.

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