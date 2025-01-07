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Турнир ATP-250 в Окленде: результаты игрового дня 7 января

Турнир ATP-250 в Окленде: результаты игрового дня 7 января
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Сегодня, 7 января, в новозеландском Окленде прошли матчи первого круга турнира категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Теннис. Турнир ATP-250 в Окленде. Результаты дня, 7 января:

  • Габриэль Диалло (Канада) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:7, 6:2, 6:7.
  • Мариано Навоне (Аргентина) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6, 6:7, 6:1.
  • Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:1, 6:7, 3:6.
  • Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 6:3, 6:4.
  • Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Якуб Меншик (Чехия) — 2:6, 6:4, 5:7

Призовой фонд турнира составил $ 680 140. Прошлогодним победителем соревнований является чилийский теннисист Алехандро Табило.

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