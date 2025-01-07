Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-250 в Аделаиде: результаты игрового дня 7 января

Турнир ATP-250 в Аделаиде: результаты игрового дня 7 января
Комментарии

Сегодня, 7 января, в австралийской Аделаиде прошли матчи первого круга турнира категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Теннис. Турнир ATP-250 в Аделаиде. Результаты дня, 7 января:

  • Александар Вукич (Австралия) — Маркос Гирон (США) — 2:6, 6:3, 3:6.
  • Мануэль Гинар (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия) — 7:6, 2:6, 6:1.
  • Джеймс Дакворт (Австралия) — Ли Ту (Австралия) — 1:6, 5:7.
  • Александр Бублик (Казахстан) — Миомир Кецманович (Сербия) — 4:6, 2:6.
  • Артур Казо (Франция) — Адам Уолтон (Австралия) — 7:5, 6:1.
  • Янник Ханфман (Германия) — Брендон Накашима (США) — 1:6, 6:2, 3:6.
  • Давид Гоффен (Бельгия) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 1:6, 2:6.
  • Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Тристан Скулкейт (Австралия) — 7:6, 6:3.
Календарь турнира в Аделаиде
Сетка турнира в Аделаиде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android