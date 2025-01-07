Турнир ATP-250 в Аделаиде: результаты игрового дня 7 января
Сегодня, 7 января, в австралийской Аделаиде прошли матчи первого круга турнира категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Теннис. Турнир ATP-250 в Аделаиде. Результаты дня, 7 января:
- Александар Вукич (Австралия) — Маркос Гирон (США) — 2:6, 6:3, 3:6.
- Мануэль Гинар (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия) — 7:6, 2:6, 6:1.
- Джеймс Дакворт (Австралия) — Ли Ту (Австралия) — 1:6, 5:7.
- Александр Бублик (Казахстан) — Миомир Кецманович (Сербия) — 4:6, 2:6.
- Артур Казо (Франция) — Адам Уолтон (Австралия) — 7:5, 6:1.
- Янник Ханфман (Германия) — Брендон Накашима (США) — 1:6, 6:2, 3:6.
- Давид Гоффен (Бельгия) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 1:6, 2:6.
- Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Тристан Скулкейт (Австралия) — 7:6, 6:3.
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