Синнер, Алькарас, Медведев и Рублёв выступят на турнире ATP-500 в Роттердаме

Стал известен заявочный список хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который пройдёт с 3 по 9 февраля.

Заявку возглавил действующий чемпион турнира, итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер. Также на турнире выступят российские теннисисты Андрей Рублёв, Даниил Медведев и второй номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас.

Напомним, в 2024 году турнир выиграл Янник Синнер. В матче за титул он одолел девятую ракетку мира австралийского теннисиста Алекса де Минора. Поединок завершился со счётом 7:5, 6:4.

Полный заявочный лист турнира в Роттердаме выглядит таким образом: