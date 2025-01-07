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«Он мне сказал, что ненавидит тебя». Берреттини — Рууду о Хольгере Руне

«Он мне сказал, что ненавидит тебя». Берреттини — Рууду о Хольгере Руне
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини пошутил о взаимоотношениях норвежца Каспера Рууда и датчанина Хольгера Руне.

Берреттини: Хольгер…

Рууд: мой лучший друг. Мы сейчас лучшие друзья. Мы играли в Дании и в Норвегии, провели хорошую тренировку на этой неделе.

Берреттини: он мне только что сказал, что ненавидит тебя (улыбается).

Рууд: надеюсь, что нет (смеётся).

Берреттини: ладно, он такого не говорил. Я проверял твою доброту, — сказали теннисисты в эфире трансляции выставочных матчей перед Australian Open — 2025.

В 2022 году у Рууда и Руне случился конфликт после очного матча на «Ролан Гаррос». Датчанин обвинил норвежца в том, что в раздевалке Каспер закричал ему прямо в лицо «Да!» В 2024-м теннисисты провели два выставочных матча в своих странах.

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