«Он мне сказал, что ненавидит тебя». Берреттини — Рууду о Хольгере Руне

Итальянский теннисист Маттео Берреттини пошутил о взаимоотношениях норвежца Каспера Рууда и датчанина Хольгера Руне.
Берреттини: Хольгер…
Рууд: мой лучший друг. Мы сейчас лучшие друзья. Мы играли в Дании и в Норвегии, провели хорошую тренировку на этой неделе.
Берреттини: он мне только что сказал, что ненавидит тебя (улыбается).
Рууд: надеюсь, что нет (смеётся).
Берреттини: ладно, он такого не говорил. Я проверял твою доброту, — сказали теннисисты в эфире трансляции выставочных матчей перед Australian Open — 2025.
В 2022 году у Рууда и Руне случился конфликт после очного матча на «Ролан Гаррос». Датчанин обвинил норвежца в том, что в раздевалке Каспер закричал ему прямо в лицо «Да!» В 2024-м теннисисты провели два выставочных матча в своих странах.