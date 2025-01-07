Горан Иванишевич впервые прокомментировал скандал вокруг Рыбакиной и Вукова

Чемпион Уимблдона-2001 хорват Горан Иванишевич впервые дал комментарий по поводу тренерской ситуации в команде казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной. Напомним, на прошлой неделе спортсменка объявила о возвращении в свою команду бывшего тренера Стефано Вукова, который был отстранён от работы в WTA.

«Послушайте, расследование ещё продолжается, поэтому мы ждём решения WTA. Тогда я смогу обо всём поговорить. Но пока что… я поговорил с Еленой и сказал ей, что думаю. На данный момент я здесь. Что произойдёт через пару дней, не знаю. Но сейчас я здесь. Надеюсь, я останусь, и надеюсь, что всё будет хорошо. Но давайте следовать день за днём», — приводит слова Иванишевича Bounces.