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«Хочу дождаться решения WTA». Иванишевич — о том, останется ли он тренером Рыбакиной

«Хочу дождаться решения WTA». Иванишевич — о том, останется ли он тренером Рыбакиной
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Чемпион Уимблдона-2001 хорват Горан Иванишевич не дал конкретного ответа, останется ли он в команде Елены Рыбакиной, если WTA восстановит полномочия Стефано Вукова после его скандального отстранения за нарушение кодекса организации.

«Каждый день мы слышим разные вещи. Но надеюсь, [всё решится] к концу этой недели. Скажем так, пока я здесь. Я просто хочу дождаться решения WTA, думаю, это справедливо. А потом посмотрим, что будет дальше. Но я не хочу заглядывать в будущее. Сегодня вторник, давайте останемся во вторнике», — приводит слова Иванишевича Bounces.

В ноябре 2024-го Рыбакина объявила об окончании пятилетнего тренерского сотрудничества с Вуковым и начала работу с Иванишевичем. На прошлой неделе Елена вернула Вукова в команду.

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