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Арина Соболенко рассказала, как изменилась её игра в новом сезоне

Арина Соболенко рассказала, как изменилась её игра в новом сезоне
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала об изменениях в своей игре в преддверии Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Здорово, когда твой теннис разнообразен. Когда нужно перейти на план «Б» и у вас есть идеи, как им воспользоваться. Я искренне верю, что усложнённые удары и изменение темпа действительно принесут много пользы моей игре. Каждый раз я жду что-то новое от соперников, поэтому всегда найдётся что улучшить в собственной игре», — сказала Соболенко в интервью официальному сайту WTA.

Напомним, в начале января 2025 года Соболенко уже успела выиграть турнир, проходивший в Брисбене, в финале которого белорусская спортсменка обыграла 107-ю ракетку рейтинга, 21-летнюю россиянку Полину Кудерметову со счётом 2:1.

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