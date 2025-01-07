Квалификация Australian Open — 2025: результаты игрового дня 7 января

Сегодня, 7 января, в Мельбурне прошли матчи квалификации Australian Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами российских теннисистов.

Теннис. Квалификация Australian Open — 2025. Результаты дня, 7 января:

Анастасия Захарова (Россия) — Киока Окамура (Япония) — 7:6 (8:6), 6:0.

Дарья Астахова (Россия) — Эна Сибахара (Япония) — 1:6, 6:3, 6:0.

Елена Приданкина (Россия) — Элена Мичич (Австралия) — 3:6, 6:3, 5:7.

Алина Корнеева (Россия) — Сара Эррани (Италия) — 6:2, 3:6, 3:6.

Полина Кудерметова (Россия) — Сюзан Бандеччи (Швейцария) — 6:1, 7:5.

Алибек Качмазов (Россия) — Синтаро Мочизуки (Япония) — 6:3, 7:6 (7:1).

Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января.