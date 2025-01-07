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Ига Швёнтек выложила яркое фото с австралийского пляжа

Ига Швёнтек выложила яркое фото с австралийского пляжа
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек показала, как проводит свободное время в Австралии. Спортсменка опубликовала фото с пляжа на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница швёнтек в социальных сетях

Ранее стало известно, что теннисистка прибыла в Мельбурн для участия в Открытом чемпионате Австралии — 2025. В прошлом сезоне Швёнтек дошла до третьего круга, где уступила представительнице Чехии Линде Носковой.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Беларуси первая ракетка мира Арина Соболенко, которая в матче за титул оказалась сильнее китаянки Чжэн Циньвэнь.

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