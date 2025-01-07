Онс Жабер обыграла Даниэль Коллинз в первом круге турнира в Аделаиде

Трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», 40-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). На старте соревнований она обыграла 11-й номер рейтинга американку Даниэль Коллинз со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Жабер выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Коллинз шесть эйсов, столько же двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

Во втором круге турнира в Аделаиде Онс Жабер сыграет с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой.