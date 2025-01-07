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Онс Жабер обыграла Даниэль Коллинз в первом круге турнира в Аделаиде

Онс Жабер обыграла Даниэль Коллинз в первом круге турнира в Аделаиде
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Трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема», 40-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). На старте соревнований она обыграла 11-й номер рейтинга американку Даниэль Коллинз со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

Аделаида (ж). 1-й круг
07 января 2025, вторник. 13:20 МСК
Даниэль Коллинз
11
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		2
7 8 		6
         
Онс Жабер
40
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Жабер выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Коллинз шесть эйсов, столько же двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

Во втором круге турнира в Аделаиде Онс Жабер сыграет с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой.

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