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Новак Джокович выиграл тренировочный сет у Алькараса перед Australian Open — 2025

Новак Джокович выиграл тренировочный сет у Алькараса перед Australian Open — 2025
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович и четырёхкратный победитель мэйджоров испанец Карлос Алькарас провели тренировку в преддверии Australian Open — 2025. Они провели один сет, который выиграл Джокович — 7:5.

«В ходе очень интенсивной тренировки именно Джокович на своей первой тренировке в Австралии с Марреем, его новым тренером в этом сезоне, выиграл со счётом 7:5 благодаря лучшей подаче в ключевые моменты», — сообщает Marca.

Australian Open — 2025 стартует 12 января. В прошлом году Джокович дошёл до полуфинала, где проиграл будущему чемпиону итальянцу Яннику Синнеру. Алькарас уступил в четвертьфинале немцу Александру Звереву.

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