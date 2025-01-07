Турнир WTA-500 в Аделаиде: результаты игрового дня 7 января

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Сегодня, 7 января, состоялись матчи второго игрового дня на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. WTA-500. Аделаида (Австралия). Первый круг, 7 января:

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Мэдисон Киз (США) — 2:6, 1:6;

Линда Носкова (Чехия) — Мария Саккари (Греция) — 3:6, 3:6;

Мари Боузкова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия) — 1:6, 6:4, 6:1;

Елена Остапенко (Латвия) — Магдалена Френх (Польша) — 4:6, 6:1, 6:1;

Катержина Синякова (Чехия) — Диана Шнайдер (Россия) — 3:6, 6:0, 0:6;

Марта Костюк (Украина) — Эшлин Крюгер (США) — 6:4, 2:6, 2:6;

Анна Калинская (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 2:6, 0:1 (отказ);

Даниэль Коллинз (США) — Онс Жабер (Тунис) — 6:7, 2:6.

Действующей чемпионкой турнира в Аделаиде является представительница Латвии Елена Остапенко. В прошлогоднем финале она обыграла россиянку Дарью Касаткину.